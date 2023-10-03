يمامة: أتقدم بأوراق ترشحي للانتخابات الرئاسية الخميس المقبل

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، إنه سيتقدم يوم الخميس المقبل، بأوراق ترشحه رسميا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بعد جاهزية جميع الأوراق المطلوبة.

وأضاف يمامة: خضعت لكشف شامل لحالتي البدنية والصحية لمدة ٣ ساعات وهي مسألة مهمة جدا مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لتبين مدى صلاحية أداء المهام المطلوبة، متابعا: الكشف الطبي مهم جدا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة، والحمد لله النتيجة مطمئنة.

وأوضح: أطلب من الشعب المصري الاختيار الجيد والموضوعي للمرشحين الذين سيتقدمون بالترشح وفحص برنامجه الانتخابي وماذا سيقدم هذا المرشح، من أجل بلدنا مصر الحبيبة.

وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد: نحن على أعتاب أزمات اقتصادية ولدينا فرصة للتغيير في الأشخاص والرؤى ولدينا مشكلات في الديمقراطية.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن أبرز وأهم قضية بالنسبة له هي قضية الإصلاح الاقتصادي وهناك برنامج انتخابي سيخرج للنور قريبا، مستدركا: فرص حزب الوفد في الانتخابات هي المنافسة وليس المشاركة.