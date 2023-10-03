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الطقس.. الأرصاد تحدد نوعية الملابس الواجب ارتدائها خلال الفترة المقبلة

03:30 م الثلاثاء 03 أكتوبر 2023

الطقس

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كتب- محمد نصار:

نصحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة القيادة بحذر خلال فترات الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية والتي تبدأ في التلاشي مع سطوع أشعة الشمس.

وأكدت منار غانم، لمصراوي، ضرورة الحرص على نوعية الملابس التي يتم ارتدائها خلال الأيام القادمة حتى بداية الأسبوع القادم وخاصة خلال فترة الليل والتي تكون خريفية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى زيادة الشعور بالأجواء الخريفية في الساعات الأخيرة من الليل وفترة الصباح الباكر، متابعة أن درجات الحرارة تنخفض خلال الأسبوع الجاري بمعدل من 3 لـ 4 درجات مئوية.

كما توجد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد أقل شدة إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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