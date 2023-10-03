السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كتب- محمد سامي:

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووضع الرئيس إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، كما زار قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر.