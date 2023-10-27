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"القومي للأجور" يستحدث لجنة لتحديد "المهارات القطاعية".. ما أهميتها؟

07:02 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

وزارة العمل

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، موافقة المجلس القومي للأجور، على استحداث لجنة جديدة، تنبثق عن المجلس القومي للأجور، وتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية؛ لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر.

وذكرت العمل، وفق بيان لها أصدرته اليوم الجمعة، أن هذه اللجنة تختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى القوى البشرية، بما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في جميع التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وآليات عمل اللجنة.

وأضافت أن المجلس وافق على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلب من الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.

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