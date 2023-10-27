"القومي للأجور" يستحدث لجنة لتحديد "المهارات القطاعية".. ما أهميتها؟
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل، موافقة المجلس القومي للأجور، على استحداث لجنة جديدة، تنبثق عن المجلس القومي للأجور، وتمثل مظلة لمجالس المهارات القطاعية؛ لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر.
وذكرت العمل، وفق بيان لها أصدرته اليوم الجمعة، أن هذه اللجنة تختص بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية، بهدف رفع مستوى القوى البشرية، بما يُحقق المُواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي، وتحديث وتطوير نُظم وأساليب تأهيلها وتدريبها لتُنافس المُستويات الدولية في جميع التخصصات، على أن يتم تشكيل لجنة لوضع معايير وآليات عمل اللجنة.
وأضافت أن المجلس وافق على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلب من الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
سوق مصراوى
-
للرجال.. أحدث صيحات الأحذية الكلاسيكية 2023تفاصيل
-
أسهل طريقة لصنع بسكوت الشاي الاقتصادي هش ومقرمشتفاصيل
-
أفضل منتجات عصرية لتنظيف المنزل بسهولة تريند 2023تفاصيل
-
قائمة بمشتريات أهم أساسيات المطبخ الشهرية بأقل من 500 جنيهتفاصيل
-
بوليستر وفايبر.. ننشر أسعار البطاطين قبل فصل الشتاءتفاصيل
-
هل أواني الطهي من الاستانلس ستيل صحية ؟تفاصيل
فيديو قد يعجبك: