برلماني يمزق اتفاقية كامب ديفيد في قاعة مجلس النواب.. ويؤكد: كلنا جنود في الجيش

كتب- نشأت علي:

مَزَقَ أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، اتفاقية كامب ديفيد، خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لنظر تطورات القضية الفلسطينية.

وقال النائب: في ظل هذه الظروف وما يحدث من انتهاكات إسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني"، القضية الفلسطينية هي قضية مصر في الأساس.

وأضاف: في معركة الوطن كلنا جنود في الجيش دفاعًا عن مصر وأمنها واستقرارها.