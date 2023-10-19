برلماني يمزق اتفاقية كامب ديفيد في قاعة مجلس النواب.. ويؤكد: كلنا جنود في الجيش
كتب- نشأت علي:
مَزَقَ أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، اتفاقية كامب ديفيد، خلال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لنظر تطورات القضية الفلسطينية.
وقال النائب: في ظل هذه الظروف وما يحدث من انتهاكات إسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني"، القضية الفلسطينية هي قضية مصر في الأساس.
وأضاف: في معركة الوطن كلنا جنود في الجيش دفاعًا عن مصر وأمنها واستقرارها.
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