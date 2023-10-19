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البرلمان يقرر إرسال برقية تأييد للرئيس السيسي والجيش

05:15 م الخميس 19 أكتوبر 2023

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب على إرسال برقية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده والقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

كما وافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.

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مجلس النواب برقية تأييد للرئيس السيسي القوات المسلحة المصرية تأمين الأمن القومي المصري

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