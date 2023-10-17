مقال بالإنجليزية لمستشار المفتي.. "الخارجية" تحتفي عبر موقعها بمؤتمر "تحديات الفتوى"

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن وزارة الخارجية احتفت اليوم على موقعها الرسمي بالمؤتمر العالمي الثامن للإفتاء الذي تنطلق فاعلياته صباح غد الأربعاء بمشاركة وفود من علماء ومفتين ووزراء من ١٠٠ دولة، وبتمثيل أممي واسع.

وأوضحت في بيان لها، الثلاثاء، أن الموقع الرسمي لوزارة الخارجية نشر مقالًا باللغة الإنجليزية للدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أكد فيه أهمية المؤتمر، الذي يُعقد في ظروف استثنائية، وأهمها معاناة إخوتنا في غزة.

وتحدَّث نجم عن مجهودات الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في قيادة قاطرة الإفتاء عالميًّا؛ كونها مظلة تهدف إلى توحيد مؤسسات وهيئات الفتوى العالمية وعلماء المسلمين الوسطيين من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المسلمين في الألفية الثالثة، ولعل آخر هذه الجهود عقد مؤتمرها السنوي هذا العام تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، الذي سيُعقد في القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2023.

وأشار مستشار مفتي الجمهورية إلى التحديات الواسعة النطاق والتعقيدات، التي تتطلب اهتمامًا دقيقًا، مضيفًا أن المؤتمر يعطي الأولوية لمعالجة التطرف، لا سيما تحليله وتفكيك أفكاره، خاصة وأن التطرف يهدد الانسجام والأمان والتقدم في المجتمعات بأكملها.

وأوضح أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بوصفهما من تحديات الألفية الثالثة، يتطلبان تنظيمًا حكيمًا وراشدًا في استخدامهما، لافتًا النظر إلى أن المؤتمر العالمي الثامن للإفتاء يؤكد ضرورة أن تكون هناك حدود واضحة لضمان الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحديثة بشكل خاص، نظرًا إلى أن التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي واندماجه في حياتنا اليومية يتطلب اهتمامًا كبيرًا، كما أن المؤتمر يسعى كذلك إلى فهم تأثير الفتوى الرقمية في مجال السيبرانية والذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تعقد غدًا الأربعاء مؤتمرها العالمي الثامن للإفتاء في الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت عنوان "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، تحت مظلة دار الإفتاء المصرية، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور علماء ومفتين ووزراء ومتخصصين من أكثر من مائة دولة.

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