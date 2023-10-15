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الرئيس السيسي يتابع مع مدبولي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها

06:56 م الأحد 15 أكتوبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل مصطفي مدبولي

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كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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