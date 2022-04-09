إغلاق وتشميع مطعم شهير بعد ضبط 2 طن لحوم فاسدة في حدائق الأهرام (فيديو)

(مصراوي):

شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق في حدائق الأهرام، لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط 2 طن لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحة للاستخدام الآدمي ومجهولة المصدر، فور تلقي شكوى من المواطنين من المطعم المشار إليه، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.



جاءت الحملات بإشراف تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم، وبمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام، وتأتي الحملات انطلاقًا من دور المحافظة الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدي لمحاولات الغش والتدليس.