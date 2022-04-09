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أستاذ علم أوبئة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد "أوميكرون XE"

10:26 م السبت 09 أبريل 2022
أستاذ علم أوبئة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد "أوميكرون XE"

تفاصيل متحور كورونا الجديد "أوميكرون XE"

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كتب- أسامة علي:

علق الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، على الأنباء المتادولة بشأن ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون XE".

وكشف عنان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، تفاصيل المتحور الجديد، وقال إن متحورات الفيروسات تنتج عند مزج متحورين مختلفين أو تنتج من تدرج متحور واحد، حيث إن التغير الأول لمتحور "أوميكرون" كان نوعين "أوميكرون ba1" و"أوميكرون 2ba"، كما أن الاختلاط بين متحورين يسمى "XE".

وأضاف أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن انتشار "أوميكرون XE" في المجتمع يسير بنسبة 10% وهذه نسبة ليست عالية، مشيرًا إلى أن المتحور بدأ في يناير وحتى أبريل الحالي، كما لا يوجد سوى 600 حالة فقط مصابة بهذا المتحور، وهذه سرعة بطيئة للغاية.

وأشار: "لو تذكرنا المتحور دلتا أو أوميكرون تطلب انتشاره فقط 90 يومًا حول العالم"، موضحًا أن طرق الوقاية كما هي بالنسبة للمتحورات الأخرى، كما أن "اللقاح" يخفف من حدة الإصابة: "يخلي حالات الإصابة خفيفة للغاية"، مؤكدًا أنه ليس هناك أي قلق من متحور"XE".

وأضاف أن الموجة السادس في مصر ستكون مزيجًا من متحور "أوميكرون" ومشتاقته سواء أو "أوميكرون ba1" أو "أوميكرون 2ba" أو "أوميكرون XE".

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