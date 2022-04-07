خلال تفقده أحد الحقول بالدقهلية.. "القصير" يطالب المزارعين بالتحول لأساليب الري الحديث

كتب- أحمد مسعد:​

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، خلال زيارته محافظة الدقهلية، أحد حقول البطاطس بقرية فضة مركز السنبلاوين وحقل الفراولة بقرية الطويلة مركز طلخا يستخدمان أساليب الري الحديث بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والنائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ وبعض نواب البرلمان وقيادات الوزارة والمحافظة

وقال وزير الزراعة، إن لدى الدولة رؤية متكاملة لتطوير منظومة الري من خلال المشروع القومي لتبطين الترع وكذلك المشروع القومي لتحديث أساليب الري، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، نظرًا للفوائد التي تعود عليهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي والمبيدات لافتًا إلى أن الدولة تقدم للمزارعين قروض بدون فائدة لمدة١٠ سنوات، لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث، فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه وزارة الزراعة في هذا الشأن.

وأشار "القصير"، إلى أن هناك تجارب كثيرة ناجحة للري في الأراضي القديمة بالدلتا بالتحول من نظم الري بالغمر إلى الرش والتنقيط مؤكدًا أن الدولة تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه في ظل تحديات ندرة المياه، مشيرًا إلى جهود الحكومة في الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي جديدة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ووجه وزير الزراعة الدعوة إلى جميع المزراعين إلى التحول إلى نظم الري الحديث نظرًا لفوائده المتعددة وكذلك الاستفادة من التيسيرات التمويلية التي تقدمها الدولة.