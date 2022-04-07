السياحة تتفق مع إحدى الشركات الدولية لمتابعة آراء السائحين عن تجربتهم في مصر

كتب- مصراوي:

قامت وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع غرفة المنشآت الفندقية للاتفاق مع إحدى الشركات الدولية الكبرى المتخصصة لمتابعة ورصد آراء وتقييمات السائحين عن تجاربهم السياحية خلال زيارتهم للمقصد السياحي المصري.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها المستمر على التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وسيتم حصر هذه البيانات لتحديد أوجه القوة والضعف مما يساهم في المتابعة الدقيقة لمستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة به ومقارنتها بالأسواق السياحية المنافسة.

من جانبها، أشارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إلى أنه هذا الإجراء سيعطي الفرصة لإبراز وتعزيز نقاط القوة التي تعكسها هذه التقييمات، بجانب العمل على تحسين وتطوير النقاط التي يرد بشأنها ملاحظات سلبية من السائحين بما يسهم في تحسين تجربة السائح في مصر، مؤكدة على أن جودة الخدمات المقدمة للسائحين أصبحت من أهم العناصر التي تجذب السائح لمقصد دون الآخر.

وأكد عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على أهمية هذه الخطوة للتأكد من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتقديم خدمة متميزة للسائحين وهو ما يساهم في استمتاع السائح بتجربته في مصر وتكرارها، ومن ثم دفع واستدامة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

كما أوضح علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، أن هذا التعاقد سيتيح بجانب التعرف على جودة الخدمة في الفنادق والمنتجعات والأماكن السياحية المصرية وغيرها، والتعرف على نقاط القوة والضعف، فإنه يتيح أيضا مقارنة ذلك بالدول المنافسة.

ومن المقرر قيام لجان من الوزارة بمتابعة التقارير التي ترد في هذا الشأن وتحليلها لاتخاذ اللازم نحو تلافى الملاحظات التي يتم رصدها.

ويأتي ذلك اتساقاً أيضاً مع ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لمدة 24 ساعة يوميًا لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.