بعد انخفاض إصابات كورونا.. الصحة تكشف موقف مستشفيات العزل

كتب- أحمد جمعة:

دفع انخفاض إصابات كورونا في مصر خلال الأيام الأخيرة، وزارة الصحة إلى تقليص أعداد مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية، وعودتها لدورها السابق في استقبال المرضى وفقا للإجراءات الاحترازية.

كانت وزارة الصحة أعلنت انخفاض أعداد الإصابات بنسبة 54%، وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه في إصاباتها بالفيروس وفق آخر تحديث للوضع الوبائي هذا الأسبوع.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه بالتزامن مع انخفاض نسب الإصابات بالفيروس، تم تقليل أعداد المستشفيات المخصصة للعزل الكامل، إلى 4 مستشفيات فقط.

وأشار عبدالغفار إلى أن مستشفيات العزل الموجودة حاليا وتعمل بطاقاتها، تشمل (العجوزة، قها، العديسات، النجيلة).

ولفت إلى تقليل أعداد مستشفيات العزل الجزئي لـ 16 مستشفى تشمل (الشيخ زايد آل نهيان، تأمين صحي مدينة نصر، المطرية التعليمي، الهرم، تمي الأمديد، تأمين صحي الفيوم، العجمي، الباجور، الخارجة العام، تأمين صحي سوهاج، ناصر المركزي، كفر الزيات، كفر الدوار، ملوي، أسوان، بلطيم).​