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الثالثة دفنت في عمان.. عودة جثماني معلمتين مصريتين بعد مصرعهن على حدود اليمن

10:12 ص الخميس 07 أبريل 2022
الثالثة دفنت في عمان.. عودة جثماني معلمتين مصريتين بعد مصرعهن على حدود اليمن

مطار القاهرة الدولي

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كتب- محمد عبيد:

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، جثمانين لمدرستين مصريتين، لقيتا مصرعهن في حادث مروري بسلطنة عمان، في محطة "زفار" على حدود اليمن وذلك منذ عدة أيام.

وقالت مصادر بالمطار: أنهت إدارة الحجر الصحي إجراءات الإفراج عن جثماني: شروق محمد سيد، وأميرة أحمد مؤمن أحمد، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف إلى محافظاتهما لدفنهما، بينما تم دفن هبة جاد عبدالحميد السيد، في سلطة عمان.

كانت سفارة سلطنة عمان في القاهرة قد نعت المعلمات المصريات الثلاث، وأعربت سفارة السلطنة في منشور على حسابها عبر تويتر عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث.

وكتبت السفارة عبر تويتر: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من هبة جاد عبدالحميد السيد، وأميرة أحمد مؤمن أحمد، وشروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان إثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".​

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