نائبة بالتنسيقية ومنسقي حياة كريمة يوزعون المساعدات الغذائية في الواحات البحرية

(مصراوي):

شاركت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منسقي مؤسسة "حياة كريمة" بالجيزة، في توزيع عددًا من المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الواحات البحرية بالمحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم، في إطار مبادرة "قطار وصل الخير"، التي أطلقها مؤسسة حياة كريمة.

وشدد الدكتور أحمد شعيب منسق عام حياة كريمة في محافظة الجيزة، والدكتور أحمد السهلي، منسق حياة كريمة بمركز الواحات البحرية والدكتور أيمن مرجان، منسق حياة كريمة في كلمتهم للأهالي عن سعادتهم لتواجدهم في الواحات البحرية وتكليفهم بتوصيل هدايا الرئيس لأهله وناسه الطيبين من خير مصر.

وأشار منسقي حياة كريمة، إلى أنها لن تكون الأخيرة حيث تنشأ المؤسسة قاعدة بيانات يتم تحديثها دوريًا حتى يتسنى لها توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

وشددت الدكتورة غادة علي " نائبة التنسيقية"، في كلمتها للأسر الأولى بالرعاية من أهالى الواحات، أن هذه الهدايا خير مصر لأهلها كما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا، وأن نواب التنسيقية ومنسقي لحياة كريمة مكلفين بتوصيل دعم الدولة لمستحقيها.

وتابعت: "الدولة المصرية هي السند للأسر الأولى بالرعاية حتى نعبر معاً كافة التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية ونتج عنها ارتفاعات في الأسعار."