توجد عناصر غير مؤهلة.. رئيس حزب الوفد لمصراوي: مهلة لإعادة هيكلة اللجان والأمانات

(مصراوي):

قال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إن تقدم الحزب لن يكون إلا بمعاونة وفديين أكفاء، لأننا نحتاج أصحاب الكفاءة، متابعا:" أملي أن يصبح الوفد حزبا للأغلبية خلال الفترة القادمة، وليس معارضة فقط ولن يكون ذلك إلا باختيار معاونين ذات كفاءة على كافة المستويات".

وأشار في تصريحات لمصراوي، إلى أنه سينفذ الوعد الانتخابي بعنوانه العريض "عودة حزب الوفد"، قائلا: "لتحقيق ذلك سنبدأ بتشكيلات لجان المحافظات كلها بالانتخاب، وإعادة النظر في تشكيل اللجان النوعية على أساس أن تكون وفق معيار الخبرة وتقليص عدد أعضاء اللجان وكان عددهم ٣٠ عضوًا في ٣٠ لجنة وتم اعتمادهم في جلسة واحدة وهذا غير صحيح".

ولفت رئيس حزب الوفد، إلى أنه كانت هناك عناصر غير مؤهلة لعضوية اللجان النوعية، موضحًا أنه صرح في الماضي أن لجنة النصوص التشريعية والدستورية التي كان رئيسًا لها في عهد الدكتور سيد البدوي، كانت في عضويتها قامات كبيرة مثل المستشار حامد الجمل رئيس محكمة القضاء الإداري، وكنا نناقش دائما الاقتراحات الخاصة بالدستور الجديد، عندما كنت عضوًا في لجنة الـ 100 لوضع الدستور".

وأضاف "يمامة"، أنه حدث خروج ودخول للأعضاء في التشكيل الجديد للجان، موضحًا أن لجان المحافظات تعتمد وفق اللائحة بالانتخاب، متابعا:"تشكيل اللجان في كل المحافظات كان بالتعيين في العهد السابق، و التعيين يعني أن الولاء سيكون لمن عينه، وهذا ما أرفضه خلال رئاستي للحزب".

وتابع:"تم وضع فترة انتقالية خلال شهر رمضان فقط، كمرحلة سابقة لإعادة التشكيل بالانتخاب، مضيفا:"تم تشكيل لجنة من 8 أعضاء برئاسته لإعادة تشكيل لجان المحافظات على مستوى مصر بالكامل".

وقال يمامة:"سيتم تعليق هذا التشكيل للجنة في مقر اللجان وتوجد مهلة للاعتراضات والتحفظات، وستعاد مرة أخرى للجنة لإعادة النظر فيها، ثم عرضها على رئيس الحزب لاعتمادها، ثم بعد ذلك في القريب يتم تشكيل الكامل بالانتخاب في لجان المحافظات للجان النوعية".

قال إن المعايير بالنسبة للجان المحافظات هي سابقة الأعمال والأقدمية في الحزب والتاريخ الشخص السياسي وأعماله.​