المقاولون العرب تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بالقرى

(مصراوي):

عقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اجتماعًا لمتابعة أعمال الشركة بمشروع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير القرى المصرية.

حضر الاجتماع المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة، ورؤساء القطاع ومديري الأفرع والإدارات ومسئولي المشروعات.

وخلال الاجتماع استمع رئيس مجلس الإدارة إلى الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة، التي تقوم بها أفرع و إدارات الشركة، والتي تجري داخل ٢٠٠ قرية بمحافظات الوجه القبلي والوجه البحري، ويتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتشمل الأعمال إنشاء محطات معالجة، ومحطات مياه، وأعمال شبكات وإقامة مجمعات خدمية، ووحدات صحية، ومراكز شباب، وإنشاء كباري.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، لى ضمان استمرار العمل بكافة المشروعات دون أي توقف، مع تذليل كافة العقبات والتحديات، مشيرًا إلى الأهمية الكبرى لهذا المشروع، وما يمثله للأسر المصرية من تحول كبير فى معيشتهم.​