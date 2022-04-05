"مياه الشرب بالقاهرة" تعلن حاجتها لوظيفة محصل .. تعرف على الشروط
كتب- أسامة علي:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن حاجتها للتعاقد على وظيفة محصل .
وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة، شروط التقديم للالتحاق بالوظيفة على النحو التالي:
- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط ( تجاري - صناعي ) أو مؤهل فوق المتوسط ( معهد فنى مدة الدراسة سنتان).
- أن يكون مقيما بمحافظة القاهرة.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة في 31 مارس 2022.
- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .
- أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة.
- أن يجتاز الفحص الطبي التي تقرره الشركة.
وأكدت شركة مياه الشرب، أنه تقدم الطلبات باليد بنادي مياه القاهرة الكائن بـ 9 شارع الفردوس - أمتداد شارع احمد سعيد - الوايلي - القاهرة في الفترة من يوم السبت الموافق 9 إبريل الجاري حتى يوم الخميس 21 أبريل 2022، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر.
ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك ويرفق به صور المستندات التالية:
- صورة الرقم القومي.
- صورة شهادة الميلاد.
- صورة المؤهل الدراسي.
- صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
- أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.
- أصول كل هذه المستندات للاطلاع عليها ومطابقتها على الصور المقدمة وإعادتها للمتقدم .
وأشارت الشركة إلى أنه لن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو الإيميل، وسوف تعلن مواعيد الاختبارات والنتائج بلوحة الاعلانات بالمبنى الرئيسي للشركة والموقع الإلكتروني للشركة.
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