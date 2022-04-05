جمارك مطار القاهرة: ضبط 51 عملة أثرية مع راكبة قادمة من فرنسا

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، مجموعة من العملات المعدنية الأثرية، أخفتها راكبة أجنبية من أصل مصري داخل حقائبها التي تخلف وصولها معها من باريس، وأثناء استلامها وبتفتيش الحقائب عثر على العملات الأثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالصالة على الحقائب المختلفة، حضرت راكبة أجنبية من أصل مصري لاستلام حقيبتين تخلفتا عن الوصول معها، وذلك أثناء وصولها على الطائرة الفرنسية القادمة من باريس.

وكلف رأفت وهيب، مدير الجمرك، عبدالله شحاتة عثمان، مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبتين على جهاز الفحص بالأشعة، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية، كما كلف أحمد عافية، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، أحمد أمين مأمور الجمرك بتفتيش الحقيبتين يدويا، مما أسفر عن اكتشاف عدد من العملات المعدنية والورقية داخل إحدى الحقيبتين.

وتم إبلاغ حمدي همام، وكيل وزارة الآثار، وهناء المشهور، المدير العام لمركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، ومصطفى عيسوي، المشرف على الوحدات الأثرية بالمطار، والذين قاموا بتشكيل لجنة لمعاينة العملات، وتبين وجود 51 عملة معدنية تخضع لقوانين حماية الآثار، وهي عبارة عن 5 عملات ترجع للعصر العثماني، و9 عملات ترجع لعصر السلطان حسين كامل وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، و21 عملة ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، و25 عملة ترجع لعصر الملك فاروق الأول، وعملة واحدة تخص دولة فلسطين بتاريخ 1927 وتخضع الـ 37 عملة الأخيرة للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973.

وأمر أحمد سعد، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبة للنيابة.