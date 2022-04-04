التموين: صرف نحو 30% من مقررات السلع لشهر أبريل حتى الآن

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف نحو 30% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الحالي حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه متوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل لحوالي 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميًا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وألف طن أرز.

وأشارت إلى توافر سلع آخرى والتي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ، مؤكدة توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجانب 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضًا.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%.

ولفت إلى أنه تم توجيه رؤساء الشركات ‏بضخ السلع يوميًا بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا، مضيفا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع للمجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أية لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة. ‏