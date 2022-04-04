التموين: صرف نحو 30% من مقررات السلع لشهر أبريل حتى الآن
أ ش أ
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف نحو 30% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل الحالي حتى الآن.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، الاثنين، أنه متوافر 27 سلعة بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل لحوالي 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميًا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وألف طن أرز.
وأشارت إلى توافر سلع آخرى والتي تتنوع مابين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ، مؤكدة توافر كل احتياجات المواطن من السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجانب 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي أيضًا.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إن المجمعات الاستهلاكية يوجد بها كافة الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%.
ولفت إلى أنه تم توجيه رؤساء الشركات بضخ السلع يوميًا بنسب كبيرة تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، مضيفا أن ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع للمجمعات الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أية لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن من شرائها هذه الفترة.
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