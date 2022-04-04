وزير الزراعة: تصدير أكثر من 10 آلاف طرد نحل عسل للسعودية

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أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، تصدير 11 شحنة من نحل العسل بإجمالي 10 آلاف و456 طردًا للمملكة العربية السعودية بعد قرار رفع الحظر واستئناف تصدير النحل المصري للسعودية.

وقال القصير - في بيان اليوم الاثنين - إنه يتم فحص الطرود المصدرة من قبل معهد بحوث وقاية النباتات، وأنه لا يوجد في مصر نحل مهجن إفريقي أو أسيوي أو أوروبي.

وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، بتلبية طلبات واشتراطات الجانب السعودي من خلال الإجراءات المحجرية وأعمال الرقابة على منظومة الإنتاج نحل العسل واستئناف التصدير.

وأكد أن المناحل المصرية تخضع للفحص الدوري وتطبيق اشتراطات الإنتاج، ولا يسمح بالتصدير إلا من المناحل الخالية من الأمراض والآفات المنصوص عليها من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE).

وقال إنه يوجد اكتفاء ذاتي من نحل العسل، والذي يتسم بقدرته على التكيف مع الظروف البيئية شبه الجافة وما يحمله من صفات مقاومة الأمراض والإنتاجية العالية في وجود المراعي، مشيرا إلى أن مصر لم تستورد نحل منذ خمس سنوات.