يستمر 4 ساعات.. كسوف جزئي للشمس في هذه المناطق اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكرة الأرضية تشهد كسوفا جزئيا للشمس، اليوم السبت 30 أبريل 2022 يبدأ عند الساعة الثامنة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضح القاضي، في بيان، أن ذروة الكسوف تكون عند الساعة العاشرة و22 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يغطي ظل القمر حوالي 64% من مساحة قرص الشمس وعند هذه اللحظة يحدث اقتران شهر شوال لعام 1443 هجرية، أي أن ميلاد شهر شوال يبدأ بعد هذه اللحظة مباشرة.

وأشار إلى أنه يمكن رؤية هذا الكسوف في (جنوب وغرب أمريكا الجنوبية – المحيط الباسيفيكي – المحيط الأطلنطي – جزء من القارة القطبية الجنوبية ولا يمكن رؤيته في مصر).

وتابع القاضي: "وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته ثلاث ساعات وأربع وخمسين دقيقة تقريباً".

وينتهي الكسوف تماما عند الساعة الثانية عشرة و37 دقيقة بتوقيت القاهرة صباح غد الأحد 1 مايو 2022.​