كيف تقدم شكوى بشكل صحيح لـ"حماية المستهلك"؟ الجهاز يجيب
كتب- مينا غالى
كشف جهاز حماية المستهلك عن الطريقة الصحيحة لتسجيل شكوى عبر خدمة الواتس آب:
وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطريقة الصحيحة لتسجيل شكوى عبر خدمة الواتس آب تتتم من علي رقم 01577779999 بالطريقة الأتية:
1- إرسال الاسم .
2- سيصلك رد آلي من جهاز حماية المستهلك يحتوي علي رابط .
3- قم بالدخول علي الرابط المرسل إليك والذي يحتوي علي استمارة الشكوي .
4- املأ كافة البيانات المطلوبة وقم بإرفاق المستندات الخاصة بالشكوي .
5- سيقوم المحقق المسئول من الإدارة المختصة بالتواصل معك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوي .
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