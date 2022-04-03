كيف تقدم شكوى بشكل صحيح لـ"حماية المستهلك"؟ الجهاز يجيب

كتب- مينا غالى

كشف جهاز حماية المستهلك عن الطريقة الصحيحة لتسجيل شكوى عبر خدمة الواتس آب:

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطريقة الصحيحة لتسجيل شكوى عبر خدمة الواتس آب تتتم من علي رقم 01577779999 بالطريقة الأتية:

1- إرسال الاسم .

2- سيصلك رد آلي من جهاز حماية المستهلك يحتوي علي رابط .

3- قم بالدخول علي الرابط المرسل إليك والذي يحتوي علي استمارة الشكوي .

4- املأ كافة البيانات المطلوبة وقم بإرفاق المستندات الخاصة بالشكوي .

5- سيقوم المحقق المسئول من الإدارة المختصة بالتواصل معك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوي .