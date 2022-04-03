Masrawy logo white

إعلان

كيف تقدم شكوى بشكل صحيح لـ"حماية المستهلك"؟ الجهاز يجيب

07:00 م الأحد 03 أبريل 2022
كيف تقدم شكوى بشكل صحيح لـ"حماية المستهلك"؟ الجهاز يجيب

جهاز حماية المستهلك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالى

كشف جهاز حماية المستهلك عن الطريقة الصحيحة لتسجيل شكوى عبر خدمة الواتس آب:
وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الطريقة الصحيحة لتسجيل شكوى عبر خدمة الواتس آب تتتم من علي رقم 01577779999 بالطريقة الأتية:

1- إرسال الاسم .
2- سيصلك رد آلي من جهاز حماية المستهلك يحتوي علي رابط .
3- قم بالدخول علي الرابط المرسل إليك والذي يحتوي علي استمارة الشكوي .
4- املأ كافة البيانات المطلوبة وقم بإرفاق المستندات الخاصة بالشكوي .
5- سيقوم المحقق المسئول من الإدارة المختصة بالتواصل معك خلال 5 أيام عمل من تاريخ تسجيل الشكوي .

44

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
حماية المستهلك الشكاوى جهاز حماية المستهلك
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا