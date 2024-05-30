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الحكومة: لن نتخلى عن محدودي الدخل.. ونتحمل 84% من تكلفة رغيف الخبز

10:52 م الخميس 30 مايو 2024

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

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كتب- حسن مرسي:

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز ومحدودي الدخل والسلع الأساسية التي تمثل أولوية للمواطنين حتى بما في ذلك المواد البترولية.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، مستمرون في دعم السولار تحديدا باعتبار أنه له تأثرا على السلع الغذائية، وما زالت الدولة تدعم رغيف الخبز بنحو 105 قروش وهو ما يمثل 84% من تكلفة إنتاج رغيف الخبز.

تابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الدولة ما زالت تقدم حزم من الدعم والحماية المجتمعية لمحدودي الدخل والتي كانت أخرها ما تم الإعلان عنه في مارس الماضي، وتحريك سعر رغيف الخبز يمكن الدولة من الاستمرار في تقديم الخدمة وتعويض جزء ضئيل من التكلفة.

السلع الأساسية المستشار محمد الحمصاني المواد البترولية مجلس الوزراء دعم رغيف الخبز
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