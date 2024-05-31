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BBC

مصطفى بكري: لا حديث للمواطنين إلا عن رفع سعر رغيف الخبز

12:29 ص الجمعة 31 مايو 2024

الإعلامي مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:

تحدث الإعلامي مصطفى بكري، عن قرارات الحكومة بزيادة سعر رغيف العيش من 5 قروش إلى 20 قرشًا بداية من السبت المقبل مطلع يونيو.

وقال بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، "لا حديث للمواطنين إلا عن رغيف الخبز،هناك فئات شايفة إن الزيادات تؤثر عليها من الناحية الاجتماعية، خاصة أن هذا الأمر يأتي وسط كلام عن الكهرباء والأدوية".

وأضاف "المفروض نبص لمصلحة الناس، الجميع يدرك التحديات وتداعيات الأزمات العالمية، الشعب المصري طول عمره شعب عظيم ولا يتخلى عن بلده، لكن لما أنفذ حاجة لازم أنفذها بقدر من الوعي والإدراك، مش بالضرورة كل القرارات تيجي مرة واحدة".

وتابع "لازم نساعد الناس إنها تمضي بحياتها، المصريين تحملوا الإصلاحات الاقتصادية منذ 2016، صحيح الدولة تتحمل تبعات الزيادة السكانية زيادة أسعار القمح، حذاري من دفع كل الأمور في اتجاه واحد، علينا التعامل بنوع من الذكاء".

الإعلامي مصطفى بكري سعر رغيف العيش برنامج حقائق وأسرار أسعار القمح
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