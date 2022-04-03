Masrawy logo white

إعلان

رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع حتى السبت

07:09 م الأحد 03 أبريل 2022
رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع حتى السبت

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالى:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل يشهد طقــس حار نهاراً على القـاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية،
شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد يوم الاثنين 04 إبريل 2022 نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن الثلاثاء 05 أبريل إلى الخميس 07 إبريل 2022 تسود أتربـة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد يوم الجمعة 08 إبريل 2022، نشااط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويوم السبت 9 أبريل، تسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويستعرض مصراوي بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي:

444

وداعاً للزيوت.. قلايات بدون زيت

اعرف الاسعار
الرياح الطقس الأرصاد درجات الحرارة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا