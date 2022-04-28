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المجمع الطبي بكوبري القبة يستضيف امتحان الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا

04:35 م الخميس 28 أبريل 2022
المجمع الطبي بكوبري القبة يستضيف امتحان الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا

المجمع الطبي بكوبري القبة يستضيف امتحان الكلية الم

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كتب- محمد سامي:

استضافت مستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة انعقاد امتحانات الكلية الملكية لأطباء العيون بإنجلترا على مدار يومي 24 و25 أبريل 2022.

وتقدم للامتحان عدد من أطباء العيون من مصر وإنجلترا وماليزيا والسعودية والعراق والأردن.

جدير بالذكر أنه تقرر عقد امتحان زمالة كلية أطباء العيون الملكية بإنجلترا بمستشفى العيون التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة بشكل سنوي على مدار شهري أبريل ونوفمبر بما يعكس القدرات التنظيمية والمستوى العلمي الرفيع للكوادر الطبية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة.​

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