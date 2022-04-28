الري: الانتهاء من تأهيل 5 آلاف كم من الترع بالوادي والدلتا

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل 5 آلاف كم من الترع بمختلف محافظات الوادي والدلتا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع قيادات الوزارة من أجل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع.

وقال وزير الري، خلال الاجتماع، إن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع تأهيل المساقي.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4160 كم بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2835 كم، تمهيدا لطرحها للتنفيذ وبذلك يصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى 11995 كم.

وفيما يخص تأهيل المساقي، أوضح الوزير أنه من المستهدف تأهيل 516 كم من المساقي بمحافظات القليوبية وأسيوط والمنوفية والفيوم والإسكندرية، حيث تم طرح وإسناد 330 كم منها، ويجرى تأهيل 261 كم من المساقي، والانتهاء من تأهيل 69 كم منها 31 كم بمحافظة القليوبية و31 كم بمحافظة الفيوم و4 كم بمحافظة أسيوط و2 كم بمحافظة المنوفية و1 كم بالإسكندرية.

وأضاف وزير الري أنه تتم متابعة أعمال المشروع القومي لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتي تنفذها الوزارة حاليا تعد جزءا من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة فى السنوات السابقة، وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، بما ينعكس إيجابيا على المزارعين بالمقام الأول.

وأشار وزير الري إلى أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة مثل تحديث شبكة الترع التي كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة واستعادة القطاع التصميمي للترعة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وحدوث زيادة في سرعة المياه بالترع، الأمر الذي أدى لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة وتقليل زمن تشغيل طلمبات الري.

ولفت الدكتور عبدالعاطي إلى حدوث تحسن كبير في جميع العناصر الهيدروليكية للترعة من حيث تحسين مناسيب المياه بالنهايات وتقليل مساحة القطاع المائي وغيرها من العناصر، وتقليل الإنفاق السنوى على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبى الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.