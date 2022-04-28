عباس شومان يرد على مقولة "القرآن ليس صالحا لكل مكان وزمان"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، إن القول بأن القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان سقطة.

وأضاف شومان، في تصريحات صحفية، ردا على ما ذكره أحد الشيوخ بأن القرآن غير صالح لكل زمان ومكان، أن الاستدلال بعدم تطبيق أحكام بعض الآيات كآيات الرقيق جهل مركب.

كان شيخ يدعى أسامة إبراهيم، أثار جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد حديثه عن أن "القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان".

وقال أسامة إبراهيم: "هذا القول ليس قدحا أو تقليلا من القرآن الكريم بل على العكس في صالح كتاب الله وفي صميم مرونته عبر العصور".

وأوضح الأزهري: هناك بعض الأحكام كانت خاصة بزمانها ومكانها ولا يمكن تطبيقها الآن، بل تم تعطيل بعضها وانتهاء أثرها الحكمي، على الأقل في زماننا، مثلا ملك اليمين كان موجودا على عهد النبي ثم تم تعطيله، متسائلا: هل يمكن أن يقول أحد بملك اليمين الآن؟ بالتأكيد لا.