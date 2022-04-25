توجيهات جديدة من محافظ الجيزة بشأن ساحات محور "الزمر" بالعجوزة

كتب- يوسف عفيفي:

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة مسائية للمرور على أعمال التطوير الجارية بنطاق حي العجوزة.

وبحسب بيان اليوم، شملت الجولة تفقد المحافظ لشارع جامعة الدول العربية، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بإحدى القطاعات بالطريق وانتظام حركة المرور بمحيط أعمال مشروع محطات مترو الأنفاق ومحور الفريق كمال عامر-"الزمر سابقًا"-.

وشملت الجولة، متابعة أعمال التطوير أسفل المحور بنطاق منطقة أرض اللواء، وتفقد أعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي والمخطط، أن يتسع لحوالي 400 سيارة ميكروباص ليستوعب كل سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة بالإضافة لساحات انتظار ناهيا ١ وناهيا ٢ والمخطط أن يستوعبا 200 سيارة.

ووجه المحافظ، بضرورة استثمار جميع المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع أي ممارسات عشوائية قد تقام عليها، بجانب استيعاب كل السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الازدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الإنارة لتوفير الإضاءة اللازمة بها، موجهًا رئيس هيئة النظافة ورئيس حي العجوزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة برفع ناتج الأعمال أولًا بأول ومنع تراكم المخلفات.

وشدد المحافظ، على أن يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف خدمات المرافق وتوفير بارتشنات حضارية لخدمة المترددين عليها على أن يتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من وصلات المرافق الخاصة بها لتنفيذ أعمال الأرضيات والتشطيبات.

كما وجه المحافظ، بضرورة توفير مخطط شامل للمنطقة لتحقيق أقصى استفادة من المساحات، وتوفير طريق رئيسي وخدمة مناسب ذهاب وعودة، مع مراعاة عرض كل منها وأبعاد اليوتيرنات ومطالع ومنازل الكباري والمحاور.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام و محمد نور السكرتير المساعد و ياسر سامي رئيس حى العجوزة والمهندسة هويدا خالد، والمهندسة نجوي السعيد مديري مديريات الإسكان والطرق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ومسؤولي إدارات المرور والتسويق والشركات المنفذة.