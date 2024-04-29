رئيس الشيوخ: جودة التعليم سيظل ملف محل نظر باستمرار

كتب- نشأت علي:

أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ، أننا بصدد مناقشة قضية جودة التعليم، والذي سيبقى محل نظر باستمرار، وصولا إلى ضمان وجودة أعلى.

وقال "عبدالرازق"، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة طلب مقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبًا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، إنه يجب إلقاء الضوء على السلبيات حتى نتمكن من المراجعات والوصول إلى الأفضل.

وأضاف، أن هيئة ضمان جوده التعليم بمثابة جهاز لرقابة جودة العملية التعليمية، وله معايره، التي تُعد المعيار الحقيقي لخروج المنتج النهائى قائلا: "سمعنا أن هناك وجهات نظر متعدده فالبعض يتهم الهيئة بالتشدد لو طبقت المعايير كاملة"، وأقول أن الواقع العملي يتطلب نوع من الملائمة، المساءله بحاجة إلى مراجعات مستمرة، والجامعات تحتاج قوة بشرية من المراجعة والجودة".

وواصل: "حتى خريجي الكليات النظرية لديهم نقلة، وفي فترة من الفترات قد عنينا في اختيار أعضاء للهيئات القضائية في سنوات طويلة، إلى أن ظهر وابتدأ يتواجد الخارجين من الأقسام الجديدة التي اعتمدت اللغات وأصبح لدينا لكليات النظرية يضاهي أي حاجة في انجلترا وغيرها وتكوينه مشرف"، وشدد على أن هناك نقلة في التعليم ولكننا نأمل المزيد".