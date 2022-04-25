وزير الري: ١٨ محطة رفع لنقل المياه من "بحر البقر" إلى شمال ووسط سيناء.. ونهو ١٥% من الأعمال

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في ضوء احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء؛ إنه إيماناً من الوزارة بدورها في تحقيق التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء، فإنه يجري تنفيذ مشروع مسارات نقل المياه من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى مناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء، وهي عبارة عن مسارَي مواسير بطول ١٠٥ كيلومترات وعدد (١٨) محطة رفع؛ حيث يجري العمل حالياً في أعمال الحفر لعدد (٨) محطات رفع بالمسار الأول، والبدء في أعمال الأساسات لعدد (٢) محطة منها، ونهو أعمال حفر ١٦ كيلومترًا من المسار الأول، ونهو الأعمال المساحية في نحو ٤٩ كيلومترًا، وتركيب مواسير بنسبة ٢٠% من إجمالي أطوال خطوط المواسير بالمسار رقم ١، وبنسبة تنفيذ إجمالية للمشروع ١٥%.

وأضاف عبد العاطي أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم، وهي تضم عدد (٤) وحدات بتصرف ١.٤٠ مليون م٣/ يوم/ وحدة، وتشتمل مكونات مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر -بخلاف محطة المعالجة- على تنفيذ أعمال ترابية وصناعية لتحويل مسار مصرف بحر البقر؛ حيث يشمل توسيع وتعميق مصرف أم الريش بطول ٥.٨٠٠ كيلومتر، وإنشاء عدد (٣) قناطر؛ منها قنطرة حجز على مصرف بحر البقر، وقنطرة فم على المسار الجديد لمصرف بحر البقر، وقنطرة موازنة على مصرف أم الريش، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع على المسار الجديد لمصرف بحر البقر؛ هما (محطة بحر البقر الرئيسية- محطة شادر عزام)، وإنشاء عدد (٧) كبار، وعدد (٦) سحارات، وعدد (٢) بربخ خرسانة مسلحة، ومفيض طوارئ، وعدد (٣٦) من الأعمال التكميلية (بدالات- مصبات مصارف خصوصية- مصبات مصارف فرعية- بوابات- مفيضات نهايات ترع.. إلخ).

وتابع عبد العاطى بأنه على صعيد الحماية من أخطار السيول تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول باستثمارات ضخمة بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (٤٧٣) منشأ متنوع عبارة عن (٥٣) سدًّا و (٧٤) حاجزًا و(٢٢) قناة صناعية و(٢٧٤) بحيرة و(٣٠) خزانًا أرضيًّا و(٦) أحواض و(٨) جسور و(٥) معابر و(١) مفيض بتكلفة تصل إلى ١.٥٠ مليار جنيه وبسعة تخزينية ٩٠ مليون متر مكعب.

واستطرد وزير الري: تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ عدد (٢٥) عملًا متنوعًا عبارة عن (١) سد و(٤) حواجز و(١) قناة صناعية و(٣) بحيرات و(١٠) خزانات أرضية و(٥) أحواض و(١) معبر بتكلفة تصل إلى ٢٥١ مليون جنيه وبسعة تخزينية ٩.٤٠ مليون متر مكعب.

وأشار الوزير إلى ما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المدن والقرى البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة إلى حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية؛ بما يضمن استدامة مصدر المياه.

وأضاف عبد العاطي: وأثبتت هذه الأعمال دورها المهم في حماية المواطنين والمنشآت؛ حيث تمكنت هذه الأعمال من حصاد ١.٨٠ مليون متر مكعب بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر يناير الماضي (٤٥٠ ألف متر مكعب في بحيرة وردان لحماية مدينة أبو زنيمة- ٧٥٠ ألف متر مكعب في بحيرة وادي إسلا لحماية طور سيناء -١٠٠ ألف متر مكعب في بحيرة وادي حبران لحماية طور سيناء- ٢٥٠ ألف متر مكعب في بحيرة سد العاط لحماية مدينة شرم الشيخ -٥٠ ألف متر مكعب في بحيرة سد سلاف لحماية مدينة أبو رديس- ٢٠٠ ألف متر مكعب في بحيرات سدود وادي ميعر لحماية مدينة طور سيناء)، ووفرت الحماية لمدن (طابا- رأس سدر- طور سيناء)، وقرية أبو صويرة والقرى البدوية على طريق فيران- كاترين، وتجمعات (أبو رزق- ميعر- حيران- الوادي)، وحماية طرق (النفق شرم الشيخ، شرم الشيخ دهب، وادي فيران سانت كاترين)، وحماية خطوط الاتصالات والغاز والكهرباء وأبراج الكهرباء، وخط مياه (أبو رديس- كاترين)، والمنشآت السياحية بخليج نعمة وخليج السويس، ومنفذ طابا البري، وهي منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات.

وأوضح عبد العاطي أن العاصفة المطرية التي ضربت وادي طابا في عام ٢٠١٤ نتج عنها خسائر مادية ضخمة؛ الأمر الذي دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية خلال السنوات الماضية والتي نجحت في حماية مدينة طابا والمناطق المحيطة بها من أي أضرار أو خسائر خلال العواصف المطرية اللاحقة، وقامت الوزارة بتنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية تمثلت في تنفيذ عدد (٤) بحيرات صناعية و(١١) قناة و (٤٤) حاجز توجيه و(٢) حوض تهدئة و (٤) حواجز إعاقة بتكلفة نحو ١٣٢ مليون جنيه، والتي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا من أخطار السيول.

وتابع الوزير: كما تم تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور من أخطار السيول وهي عبارة عن عدد (٥) بحيرات صناعية و(٣) سدود؛ والمنفذة بتكلفة ٢٤٥ مليون جنيه، كما أوشكت عملية حماية وادي غرندل بمدينة رأس سدر على الانتهاء، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وانشاء عدد (٧) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش، وإنشاء عدد (١٠) خزانات أرضية بوسط سيناء على مرحلتين، وعملية حماية وادي وردان بمدينة رأس سدر (مرحلة ثانية)، وعملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع، وعملية تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي النفق- شرم الشيخ بمخرج وادي بعبع، بالإضافة إلى عدد من الأعمال بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء وهي عملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد، وعملية تأهيل وتدعيم السدود القائمة بوادي الجرافي، وعملية تأهيل ورفع كفاءة وتطهير عدد (١٠) خزانات ارضية قائمة على روافد وادي الجرافي.