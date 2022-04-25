كتب مينا غالي:

انتخب مجلس نقابة الصحفيين، بالإجماع، أيمن عبدالمجيد سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين، خلفًا لمحمد شبانة السكرتير العام السابق، عضو مجلس الشيوخ.

وبذلك يكون عبدالمجيد، السكرتير العام رقم 20 في تاريخ النقابة، بعد رئاسته لجنة تطوير المهنة والتدريب، دورة ٢٠١٧، ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في أزمة جائحة كورونا.

وقال عبدالمجيد: أتوجه بجزيل الشكر لزملائي نقيبًا وأعضاء المجلس- لا أستثني منهم أحدًا- الذين صوتوا بالإجماع لاختياري سكرتيرًا عامًا لنقابة الصحفيين، تلك المسؤولية التي تحمل أمانتها قامات مهنية ونقابية كبيرة، بداية من الأستاذ حافظ محمود باشا، أول سكرتير عام لنقابة الصحفيين ديسمبر 1941، مرورًا بالأساتذة العظماء: مصطفى القشاشي، وصبري أبوالمجد وعلي حمدي الجمال، وإبراهيم البعثي، وصلاح الدين حافظ، وحسن الشرقاوي، وجلال عارف وفليب جلاب وأمينة شفيق، وعلي هاشم وحاتم زكريا، وصولًا للمجالس المعاصرة، الأساتذة يحيى قلاش وجمال عبدالرحيم ومحمد شبانة، كل الشكر للزملاء.

وأضاف عبدالمجيد: من حُسن الطالع أن أُكلف بهذه الأمانة من الزملاء، في يوم ذكرى غالية علينا جميعًا، ذكرى النصر والعزة والكرامة، تحرير سيناء، لأصبح السكرتير العام رقم 20 في تاريخ النقابة، أسأل الله العون والتوفيق، لأن أكون عند حُسن ظن كل من يثق بي، ويعينني لتقديم أفضل مما يتوقعه الزملاء، للجمعية العمومية للصحفيين، والمهنة والعمل النقابي.

ووجه سكرتير عام نقابة الصحفيين التهنئة لجيش وشعب مصر، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ذكرى العزة والكرامة، وشعب مصر بمناسبة عيد القيامة واقتراب حلول عيد الفطر المُبارك.

ويشغل السكرتير العام الجديد، رئاسة تحرير بوابة روزاليوسف، والكتاب الذهبي، كما سبق انتخابه ثلاث دورات متتالية، عضوًا بمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف.