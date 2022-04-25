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بـ 10 جنيهات.. 27 حديقة بالقاهرة تستقبل المصريين في شم النسيم اليوم

10:12 ص الإثنين 25 أبريل 2022
بـ 10 جنيهات.. 27 حديقة بالقاهرة تستقبل المصريين في شم النسيم اليوم

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

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كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد سلطان، مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، إن الحدائق المتخصصة البالغة 27 حديقة على مستوى مناطق العاصمة تفتح أبوابها اليوم الاثنين لاستقبال المصريين في شم النسيم وخلال فترة الأعياد التي تمر بها الدولة.

وأضاف سلطان، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الحدائق مفتوحة للزيارة أمام المواطنين منذ الصباح الباكر، لافتا إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال المواطنين وتأمينهم، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مدير مشروع الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة إلى أنه لا توجد أي زيادة في أسعار تذاكر دخول الحدائق والتي تتراوح بين 5 و10 جنيهات في أغلب الحدائق المتخصصة.

ومن بين أبرز الحدائق المتخصصة في محافظة القاهرة الحديقة الدولية في شارع عباس العقاد بمدينة نصر بمساحة 210 آلاف متر مربع، وحديثة الطفل بشارع مكرم عبيد بمساحة 92 ألفا و400 متر.

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