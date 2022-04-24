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تنسيقية شباب الأحزاب تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها

09:30 م الأحد 24 أبريل 2022
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  • عرض 7 صورة
    تنسيقية شباب الأحزاب تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها
  • عرض 7 صورة
    تنسيقية شباب الأحزاب تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها
  • عرض 7 صورة
    تنسيقية شباب الأحزاب تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها
  • عرض 7 صورة
    تنسيقية شباب الأحزاب تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها
  • عرض 7 صورة
    تنسيقية شباب الأحزاب تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها
  • عرض 7 صورة
    تنسيقية شباب الأحزاب تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها
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كتب- يوسف عفيفي:

اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللقاءات التعريفية لعدد من المرشحين للانضمام لعضويتها على مدار أسبوعين، تمهيدا لبدء برنامج تدريبي مكثف خلال الفترة القادمة.

ووضعت التنسيقية، مجموعة من القواعد الخاصة بتنظيم عمليه الانضمام لعضويتها، منها اجتياز برنامج تدريبي مكثف في مختلف المجالات، يشمل التثقيف السياسي والإعلامي، وتطوير المهارات الشخصية، والعديد من البرامج التدريبية النوعية، المعدة من نادي مدربي التنسيقية.

وحددت التنسيقية الجدول الزمني للبرنامج التدريبي، وبدأت المرحلة الأولى من البرامج التدريبية بعقد 4 لقاءات تعريفية للمرشحين للانضمام للتنسيقية، بحضور المشرفين على البرنامج التدريبي.

وتستهدف التنسيقية من تلك البرامج التدريبية إعداد كوادر سياسية مؤهلة لتحمل المسئولية لتكون دماء جديدة تضخ في العمل السياسي في مصر، وفقا لشعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد".

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