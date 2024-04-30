السكة الحديد تحذر الركاب: 50 جنيهًا غرامة في هذه الحالة

كتب- محمد نصار:

أهابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالركاب عدم التواجد داخل المحطات أو بالقطارات بدون تذكرة السفر والاحتفاظ بها حتى محطة الوصول تجنبًا لدفع الغرامة المالية المقررة وقيمتها 50 جنيهًا وذلك لمنع التكدس والازدحام داخل محطات القطارات.

كما ناشدت الهيئة، الركاب للحصول على تذكرة السفر قبل استقلال القطار مع التأكيد على مراجعة التذكرة بعد الحصول عليها من خلال المصادر المختلفة التي حددتها الهيئة وهي:

1- شبابيك التذاكر بالمحطات.

2- أون لاين من خلال الموقع أو التطبيق الرسمي للحجز.

3- الحجز الإلكتروني من خلال منافذ (فوري - خدماتي - طلقة - أوباي - كاش كول)، المنتشرة على مستوى الجمهورية.

4- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض الأماكن.