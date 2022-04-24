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الجيزة: إيقاف أعمال بناء مخالف في الهرم (صور)

09:36 م الأحد 24 أبريل 2022
  • عرض 4 صورة
    إيقاف أعمال بناء مخالف في الهرم
  • عرض 4 صورة
    إيقاف أعمال بناء مخالف في الهرم
  • عرض 4 صورة
    إيقاف أعمال بناء مخالف في الهرم
  • عرض 4 صورة
    إيقاف أعمال بناء مخالف في الهرم
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كتب- أسامة علي:

يواصل حي الهرم بمحافظة الجيزة، الحملات المكثفة لإزالة المخالفات والتعديات، حيث تمكنت الأجهزة التنفيذية بالحي من ضبط وإيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص.

وأكدت المحافظة في بيان لها، إنه تم إزالة أعمدة الدور الثاني بعد الأرضي بشارع مسجد الرحمن من مصرف أبو رجب المجزر الآلي هرم، في ضوء التصدي بكل حزم لحالات البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وأشارت إلى أنه تم مصادرة مواد البناء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.​

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حي الهرم الجيزة إزالة المخالفات والتعديات أعمال بناء مخالف

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