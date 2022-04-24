وزارة الصحة تكشف حقيقة رصد حالات مصابة بالالتهاب الكبدي الغامض

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي الغامض.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات اليوم، أن الخطاب الذي أرسله قطاع الطب الوقائي بشأن اكتشاف حالات مصابة بهذا المرض في أوروبا متضمنا تعريفا لحالات الإصابة، يأتي اتساقا مع المتابعة المستمرة للأحداث الصحية وترصدها بشكل روتيني من خلال منظومة الترصد القومية على جميع المستويات.

ولفت إلى أنه لم يثبت انتقال هذا المرض من شخص لآخر حتى الآن.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت عبر موقعها الرسمي رصد 91 حالة مصابة بالتهاب كبدي غير معروف السبب، ومنهم (74 حالة في بريطانيا، 9 حالات في الولايات المتحدة الأمريكية، 5 حالات في إيرلندا، 3 حالات في إسبانيا) بالإضافة إلى عدد من الإصابات في الدنمارك وهولندا.