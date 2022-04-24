المتحدث العسكري: أبطال حرس الحدود أمنوا أكثر من 5900 كيلو حدود استراتيجية للبلاد

(مصراوي):

قال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن تكريم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لقوات حرس الحدود، كان عرفانًا لما قدموه من تضحيات في ظروف صعبة عملوا فيها، للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضاف المتحدث العسكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن قضية ضبط الحدود أحد أهم القضايا التي تهم مصر في ظل ما تعانيه المنطقة من عدم استقرار.

وتابع المتحدث العسكري: "قطع خطوط الإمداد أمام العناصر الإرهابية كان له دور مهم في نجاح جهود مكافحة الإرهاب، كما أن أبطال حرس الحدود كان لهم دور كبير للغاية في ضبط الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية والتي تمتد لأكثر من 5900 كيلو".

وأضاف المتحدث العسكري أن رجال حرس الحدود نجحوا في إجهاض محاولات لتهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي، سواء الهجرة غير الشرعية، وتهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر وغيرها.​