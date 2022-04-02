محافظ القاهرة: توفير السلع الغذائية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ 30%

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 30% بالمنافذ والمعارض التي أقامتها المحافظة بكافة أحياء العاصمة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والقطاع الخاص ومديرية التموين.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان، اليوم السبت: هناك أرصدة كافية بالمخزون الاستراتيجي للسلع والمنتجات الأساسية للمواطن خلال شهر رمضان خاصة الدقيق والسكر والزيت والمكرونة والأرز والبوتاجاز.

وشدد محافظ القاهرة على أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالمرور الميداني على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التي تم إقامتها لبيع السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في شهر رمضان للتأكد من توافر الكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية عن مثيلاتها في الأسواق.

كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري بالتنسيق بين مباحث التموين والطب البيطري ومديرية الصحة وضمان عدم تخزين أي سلع أو احتكارها ومواجهة أي ظواهر سلبية والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة لعدم استغلال المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين الراغبين في إقامة موائد الرحمن للتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا سواء أفراد أو جمعيات أهلية أو مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي أية شكاوى من المواطنين خاصة بوجود زيادات غير مبررة في أسعار السلع لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.