اقتصادية الشيوخ: التوسع في زراعات القمح يوفر مليارات الدولارات في فاتورة الاستيراد

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب ياسر زكي، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التي أعلن فيها بدء توريد القمح المحلي لموسم 2022 وأن كافة اللجان في عملها بالمواقع وبدأت بالفعل في استلام كميات من القمح المحلي مما يعكس حرص ووعي المزارع المصري على توريد الأقماح المحلية منذ بدء الموسم.

وأكد النائب ياسر زكي، في بيان، اليوم السبت، أن تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف حافز إضافي لمزارعي القمح وتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسي يكفل زيادة في معدلات توريد القمح بكميات كبيرة هذا العام والأعوام القادمة، مطالبا من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام المزارعين خلال توريد محصول القمح هذا العام مع بدء موسم حصاد القمح.

كما طالب النائب ياسر زكي من الحكومة إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المزارعين في المحافظات الحدودية على زراعة القمح خاصة وأن المحافظات الحدودية مثل الوادي الجديد ومطروح وسيناء يمكن فيها زراعة الأراضي الصحراوية الشاسعة بها بالقمح على مياه الأمطار، مشيدا بالرؤية الثاقبة وغير المسبوقة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتشجيع المزارعين على توريد القمح من خلال تقديم حوافز ومكافآت قيمة لتشجيع المزارعين الأكثر توريدًا لموسم القمح والتي تمثلت في الإعلان عن إجراء سحب على عدد من رحلات العمرة والسلع المعمرة وإعفاء المزارعين المستأجرين لأراضي صندوق استصلاح الأراضي من القيمة الإيجارية.

وقال النائب ياسر زكي إنه يجب على باقي المحافظين التفكير في تشجيع المزارعين للتوسع في زراعة القمح خلال السنوات القادمة حتى يتم سد الفجوة بين الإنتاج الاستهلاك للحد من فاتورة استيراد الدولة القمح والذي يكلف مصر مليارات الدولارات خاصة أن مصر بلد زراعية في المقام الأول موجها التحية والتقدير للحكومة على نجاحها في توفير مخزون كبير القمح يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.