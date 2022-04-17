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الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر بمسجد السيدة نفيسة (صور)

10:23 م الأحد 17 أبريل 2022
  • عرض 5 صورة
    الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر بمسجد السيدة نفيسة
  • عرض 5 صورة
    الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر بمسجد السيدة نفيسة
  • عرض 5 صورة
    الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر بمسجد السيدة نفيسة
  • عرض 5 صورة
    الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر بمسجد السيدة نفيسة
  • عرض 5 صورة
    الأوقاف تحتفل بذكرى غزوة بدر بمسجد السيدة نفيسة
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كتب- أسامة علي:

تصوير- محمود بكار:

احتفلت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، بذكرى غزوة بدر المباركة، عقب صلاة التراويح بمسجد "السيدة نفيسة"، رضي الله عنها، بالقاهرة بإذن الله تعالى.

يشارك في الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعدد من القيادات الدينية وعلماء الأزهر الشريف.

وتعد غزوة بدر من المناسبات الدينية الكبرى التي تحييها المؤسسات والهيئات الدينية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، حيث إنه في هذه الغزوة نصر الله المسلمين على أعدائهم من المشركين.

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مسجد السيدة نفيسة وزارة الأوقاف صلاة التراويح محمد مختار جمعة
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