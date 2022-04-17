مصدر بالتليفزيون يكشف حقيقة التحقيق مع المخرج محمد نصر الدين بسبب مباراة الأهلي

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول بالتليفزيون المصري، حقيقة إحالة المخرج محمد نصر الدين للتحقيق على خلفية لقطة ركلة الجزاء الأولى للأهلي في مباراته أمام الرجاء المغربي أمس.

وقال المصدر لمصراوي، إنه لا صحة لما يتردد حول إيقاف محمد نصر أو إحالته للتحقيق، خاصة وأنه لم يرتكب اي مخالفات مهنية في المباراة.

وأوضح المصدر لمصراوي: "كل كاميرات المباراة موجودة لدى الڤار وهي مسؤولية حكم الڤار، والڤار أوبريتور، وهما المسؤولان عن تقديمها لحكم المبارة على شاشة الڤار، وكذلك استدعاؤه للنظر في أي لعبة تستدعي العودة للڤار".

وأضاف المصدر: "بينما إعادات المخرج هي للجمهور وتعرض على شاشات التلفزيون في المنازل، ولا يراها حكم المباراة أو تؤثر على أي من قراراته"، لافتًا إلى أن غرفة الڤار تضم شاشات لكافة الكاميرات الناقلة للمباراة وتسجيلاتها، والتسجيلات الصوتية بين حكمي المبارة والڤار، ومن ثم فإن المخرج ليس له علاقة بقرارات الحكام.