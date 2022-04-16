Masrawy logo white

إعلان

ضبط ترامادول داخل عبوات غذائية مع راكب قادم من قطر بمطار القاهرة

05:32 م السبت 16 أبريل 2022
  • عرض 3 صورة
    ضبط ترامادول داخل عبوات غذائية مع راكب قادم من قطر بمطار القاهرة
  • عرض 3 صورة
    ضبط ترامادول داخل عبوات غذائية مع راكب قادم من قطر بمطار القاهرة
  • عرض 3 صورة
    ضبط ترامادول داخل عبوات غذائية مع راكب قادم من قطر بمطار القاهرة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمد عبيد:

أعلنت جمارك مطار القاهرة الدولي، ضبط راكب مصري يخفي أقراص من عقار الترامادول المخدر، حاول تهريبها داخل عبوة غذائية فور وصوله من قطر، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه وإحالته للنيابة.

وقالت الجمارك في بيان اليوم، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد نسيم مأمور الجمرك راكبًا مصريًا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حملة لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن وجود أشياء مخالفة، تلاحظ لـ"عبد الرحمن" الصياد مأمور الجمرك ارتباك الراكب ومحاولته الخروج مسرعًا من الصالة، وعرض الأمر على محمود جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، والذي كلفه بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط ١٢٢٠ كبسولة من عقار الترامادول المخدر، أخفاها الراكب داخل عبوة لسائل غذائي.

من جانبه، حرر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك، محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب الي النيابة لحيازته أقراص مخدرة.

افرش منزلك بالكامل بأقل من 15 ألف جنيه

اعرف الاسعار
مطار القاهرة الدولي جمارك مطار القاهرة الدولي ترامادول مخدر الترامادول

الخبر التالى:

وظائف خالية في هيئة الرعاية الصحية - موعد ورابط التقديم
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

عروض اليوم

المزيد

El Market

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
نجم كوميدي..تعرف على ضيف رامز جلال في رامز موفي ستار
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا