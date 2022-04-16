ضبط ترامادول داخل عبوات غذائية مع راكب قادم من قطر بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أعلنت جمارك مطار القاهرة الدولي، ضبط راكب مصري يخفي أقراص من عقار الترامادول المخدر، حاول تهريبها داخل عبوة غذائية فور وصوله من قطر، لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه وإحالته للنيابة.

وقالت الجمارك في بيان اليوم، إنه خلال إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة القطرية القادمة من الدوحة، استوقف محمد نسيم مأمور الجمرك راكبًا مصريًا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حملة لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر التفتيش عن وجود أشياء مخالفة، تلاحظ لـ"عبد الرحمن" الصياد مأمور الجمرك ارتباك الراكب ومحاولته الخروج مسرعًا من الصالة، وعرض الأمر على محمود جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، والذي كلفه بتفتيش حقائب الراكب يدويًا مما أسفر عن ضبط ١٢٢٠ كبسولة من عقار الترامادول المخدر، أخفاها الراكب داخل عبوة لسائل غذائي.

من جانبه، حرر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك، محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب الي النيابة لحيازته أقراص مخدرة.