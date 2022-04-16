وظائف خالية في هيئة الرعاية الصحية - موعد ورابط التقديم

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حاجتها لاستقطاب كوادر طبية متميزة، اعتبارًا من اليوم 16 أبريل، وذلك للانضمام إلى فريق العمل بالمنشآت الطبية التابعة لها من أصحاب الخبرة الطبية والقيادية عن طريق (الندب أو الإعارة).

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن الكوادر الطبية من العاملين بالهيئة ومنشآتها التابعة أو من خارجها من جميع الجهات والهيئات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجامعات أو مستشفيات القوات المسلحة، وذلك في الوظائف المعلن عنها.

واستعرضت الهيئة باقي التفاصيل على النحو التالي:

تاريخ التقديم:-

14 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، والذي يبدأ من اليوم 2022/4/16 وحتى 2022/5/1.

طريقة التقديم:-

يتم تلقي السير الذاتية للراغبين في الانضمام من خلال البريد الإلكتروني التالي:اضغط هنا، مع تحديد كود الوظيفة المتقدم إليها والمذكورة بجدول الإعلان.

معايير الاختيار:

سيتم إخطار المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط والمعايير لإجراء المقابلات الشخصية طبقًا لمتطلبات شغل كل وظيفة، ويتم الاختيار في ضوء:

1. نتيجة التقييم الفني والسلوكي من خلال المقابلات الشخصية.

2. اجتياز اختبار الجدارات.

3. اجتياز المقابلة النهائية لمناقشة العرض التقديمي المقترح لتطوير المنظومة الصحية بمصر في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بكافة بقاع مصر باحترافية وجدارة إكلينيكية بأحدث التكنولوجيات في بيئة عمل جاذبة تحقق التطوير للعاملين والرضاء للمتعاملين وصولاً لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة للمواطن في ضوء رؤية مصر 2030.

وفي ضوء خطة تشغيل محافظات "جنوب سيناء – أسوان - السويس"، بالإضافة إلى محافظات التشغيل الحالية "الأقصر – بورسعيد – الإسماعيلية".​