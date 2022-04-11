وزير التعليم العالي يُشيد بالدور الثقافي والتعليمي لــ إيسيسكو

القاهرة- أ ش أ:

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو بالدور الثقافي والتعليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) .

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار مع الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لــ (إيسيسكو)؛ لبحث مُستجدات التعاون بين مصر والمنظمة في مجالات عمل المُنظمة، بحضور الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في مقر الوزارة.

ولفت الوزير إلى تطلعه لمزيد من التعاون مع المنظمة في مجالاتها المختلفة، واستعداد مصر لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التي تقوم بها المُنظمة، مشيرا إلى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الذى أسسته الوزارة بدعم مُستدام؛ لتمويل ورعاية أفكار الشباب وابتكاراتهم ودعم النوابغ والمُبتكرين، وأنه يُعد نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في تأسيس الصندوق الداعم للمواهب على مستوى دول العالم الإسلامي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور سالم بن محمد المالك عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة، وحضوره افتتاح الدورة الــ 14 للمؤتمر العام للإيسيسكو، مُجددًا الشكر على استضافة مصر لاجتماع المجلس التنفيذي وللمؤتمر العام للإيسيسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة في شهر ديسمبر الماضي، منوهًا بحسن التنظيم وكرم الضيافة الذي لقيته وفود الدول الأعضاء بالإيسيسكو خلال مشاركتهم في الحدثين، وساهم في نجاحهما الباهر.. كما ثمن أداء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، والتعاون الفعال معها خلال الفترة الماضية.

وناقش الجانبان ــ خلال اللقاء ــ الاتفاق الخاص بمشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس (IPCT)، والذي يهدف إلى تقديم نمط جديد في التنمية المهنية لمُنفذي المنهج التعليمي، ومطوريه من المُمارسين والمُتخصصين التربويين، ويتضمن المشروع برامج تطوير مهني ذات مواصفات معيارية تُعد من أفضل وأحدث الاتجاهات والتجارب العلمية في مجال التدريس على مستوى العالم، في جميع التخصصات والمجالات المعرفية في مراحل التعليم المختلفة، مثل (المحاسبة، والمالية، والموارد البشرية، والاستثمار، والقانون)، ويمنح البرنامج شهادات مهنية موثوقة في مجال التعليم تصدر باعتماد (الإيسيسكو).

وتناول الاجتماع، مُناقشة أهم البرامج والأنشطة التي سيتم تنفيذها بالشراكة بين جمهورية مصر العربية والمُنظمة، خلال العام الجاري وخاصًة في ظل احتفالية القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، والإطلاق الرسمي لعام الشباب 2022-2023، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كذلك ناقش الجانبان إطلاق الصندوق الداعم للمواهب، الذي أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر العام الذي استضافته جمهورية مصر العربية في شهر ديسمبر الماضي.

وتناول اللقاء رغبة المُنظمة في التعاون مع مصر في مجال المُناخ، في إطار تنظيم مصر هذا العام لمؤتمر قمة المُناخ COP27، وكذلك زيارة وفد المُنظمة لإطلاق برنامج ومبادرة "هاكاثون العطاء الرقمي" بالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل لترسيخ الشراكة المُتميزة بين الإيسيسكو وجمهورية مصر العربية في جميع مجالات عمل المُنظمة، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة ذات نتائج ملموسة، يتم الاتفاق عليها حسب أولويات واحتياجات الجهات المصرية المُختصة في كل مجال، وأن تتواصل الاجتماعات على مستوى الخبراء لوضع ومتابعة تنفيذ هذه البرامج.​