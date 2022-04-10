يختصر الوقت لـ 10 دقائق.. ننشر مسار محور الفريق كمال عامر - من دائري المنيب لتحيا مصر

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كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة الجيزة أعمال إزالة العقارات المتعارضة مع مشروع ربط مسار محور الفريق كمال عامر بالطريق الدائري بشمال الجيزة بعد تعويض قاطنيها.

يأتي ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني الذي تقطعه المركبات.

وينشر مصراوي التفاصيل الكاملة لمحور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" وفقا لموقع الجهاز المركزي للتعمير.

نبذة عن محور الفريق كمال عامر

يعد مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" من أحد أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري حيث يمثل تنفيذ هذا المحور إضافة كبيرة لمحافظة الجيزة لما يحققه من تطور ملحوظ في انسيابية الحركة المرورية ليس فقط على مستوى محافظة الجيزة ولكن لإقليم القاهرة الكبرى.

كما يهدف المشروع إلى استحداث محور مروري حر من خلال استغلال مسار المجرى المائي لترعة الزمر والطرق المحيطة به في المنطقة من دائري المنيب وحتى دائري الوراق ليحقق الآتي:

1- اختصار زمن الرحلة على مسار المحور إلى 10 دقائق تقريبا.

2- ربط العديد من الشرايين المهمة التي تربط العديد من الكتل السكنية على مسار المحور بديلا عن الطريق القديمة مما يوفر حوالي 100 مليون جنيه استهلاك وقود سنويا.

3- ربط أكبر المحاور المرورية العرضية (26 يوليو - صفط اللبن - شارع فيصل - امتداد شارع جامعة الدولة العربية).

4- رابط إضافي للطريق الدائري مما يخفف الضغط على (محور المريوطية - منزل المنيب - البحر الأعظم - ربيع الجيزي).

5- ربط العديد من مراكز النقل والمواصلات داخل محافظتي القاهرة والجيزة (محطة قطارات الجيزة - مركز النقل العام بالمنيب - موقف الصعيد - مركز النقل العام بميدان الجيزة - مركز النقل العام بإمبابة).

مسار محور الفريق كمال عامر

- يبدأ المحور من الطريق الدائري جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور تحيا مصر شمالا بطول 14.8 كم بمحافظة الجيزة ويشتمل المشروع على تنفيذ طرق أسفلتية سطحية وبعض الأعمال الصناعية والطرق العلوية لوجود العديد من التقاطعات والمحاور والمناطق السكنية.

تقاطعات محور الفريق كمال عامر

يتقاطع محور الفريق كمال عامر "الزمر سابقا" مع عدد من المحاور وهي:

1- الطريق الدائري "الوراق - المنيب".

2- محور 26 يوليو.

3- محور صفط اللبن.

4- كوبري أعلى شارع فيصل.

5- كوبري أعلى شارع الهرم.

6- محور تحيا مصر.

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