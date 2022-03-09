مرصد الكهرباء: 15 ألفًا و900 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

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ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الأربعاء/، تبلغ 15 ألفًا و900 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس /الثلاثاء/ خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم 26 ألفًا و400 ميجاوات، وهو نفس الحمل أمس، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و 677 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طيلة اليوم.