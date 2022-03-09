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الخشت يكرم أبناء جامعة القاهرة المشاركين في الاحتفال بيوم الشهيد

09:36 م الأربعاء 09 مارس 2022
الخشت يكرم أبناء جامعة القاهرة المشاركين في الاحتفال بيوم الشهيد

الدكتور محمد عثمان الخشت

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كتب- داليا شبل:

كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، المشاركين من الجامعة في احتفال مصر بيوم الشهيد، الذي يمثل مناسبة قومية ويُعد رمزًا للاعتزاز والفخر بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ودفاعًا عن الوطن، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل كرامة الوطن ورفعته والنهوض به.

وذكر بيان صادر اليوم /الأربعاء/ عن جامعة القاهرة أن الدكتور محمد عثمان الخشت دعا المشاركين في وقفة يوم الشهيد بعد تكريمهم إلى إفطار جماعي بدار الضيافة في الجامعة بشكل يضفي روح المحبة والألفة، وبما يسهم في تأكيد تواصل قيادة الجامعة المستمر مع منتسبيها، وبث روح التقارب بينهم.

يذكر أن جامعة القاهرة شاركت في فعاليات وقفة يوم الشهيد المصري، حيث شارك أبناء الجامعة ومنتسبيها من اتحاد طلاب الجامعة، والهيئة المعاونة، والمهندسين والفنيين، والعمال، من خلال وقفة إجلال وعرفان لشهداء الوطن وتضحياتهم من داخل الحرم الجامعي.

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