"زراعة البرلمان" ترجئ مناقشة تعديلات قانون تعاونيات الثروة المائية

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، إرجاء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد سعد الصمودي (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 1983، بشأن إصدار قانون تعاونيات الثروة المائية، إلى جلسة قادمة، بهدف مزيد من الدراسة لمشروع القانون.

وتبلورت فلسفة مشروع القانون، في ضرورة تعديل القانون رقم 123 لسنة 1983 بشأن تعاونيات الثروة المائية حتى يتوافق مع نصوص القانون رقم 146 لسنة 2021 والذى حل محل القانون رقم 124 لسنة 1983 لوجود تعارض وعوار قانوني.